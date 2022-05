Am Handball spillen den Éischten an den Zweeten den decisiven Match ëm de Championstitel géinteneen.

Finall Handball-Championnat / Reportage Frank Hippert

Déi Escher hunn ee Punkt Avance op d'Red Boys. Der Ekipp aus der Minettemetropole géif deemno e Gläichspill duergoen. Den Handball Esch mam Sascha Pulli huet ee klenge Virdeel:

"Jo natierlech ass et en Avantage, wann een doheem spillt. Et ass eng Finall an do kann ëmmer vill geschéien. Mir freeën eis op dee Match an enger voller Hal an dee Beschte wäert dann hoffentlech gewannen."

Bei deenen Déifferdenger ass e Samschdeg zwar jiddereen dobäi, awer, seet den Aldin Zekan vun de Red Boys. "D'Woch ass net ganz optimal verlaf. Et sinn nach Leit liicht ugeschloe gewiescht. Muer misst awer jidderee prett sinn, wann en an den Asaz kënnt."

Esch huet déi bescht Defense vun der Saison, Déifferdeng déi bescht Attack. Den Aldin Zekan huet mat sengen 59 Goler e groussen Undeel dorun. De Sascha Pulli weess, datt all Detail wichteg wäert sinn. "D'Verteidegung, d'Goler, deen deen déi mannsten technesch Feeler mécht, wäert herno d'Nues vir hunn. Mä mir wëlle Champion bei eis doheem ginn."

D'Red Boys hunn zanter 6 Joer keen Titel méi gewonnen a bei deenen Déifferdenger ass een deemno richteg hongreg drop. "Mir hunn déi ganz Saison iwwer konstant duerchgespillt. Mir hunn d'ganz Saison als Grupp och Charakter gewisen."

Déi Déifferdenger hu grousse Respekt virum séiere Spill vun deenen Escher. Et gëllt deemno déi einfach Goler op e Minimum ze reduzéieren. D'Red Boys hunn zanter Ufank Abrëll net méi verluer, fir d'lescht war dat géint Bierchem. Am direkten Duell gëtt et nees e liichten Avantage fir Esch. Pulli a Co. hu vun 3 Matcher dës Saison, zwee gewonnen an eemol ass et mat engem Remis op en Enn gaangen.

Bei den Damme kënnt et och zu enger gëlleger Final ëm d'Meeschterkroun tëscht deenen zwou punktgläichen Ekippe Käerjeng an Diddeleng. Duerch den Avantage am direkte Verglach géif dem HBD e Gläichspill duergoen. D'Partie gëtt e Samschdeg um 18 Auer zu Käerjeng ugepaff.