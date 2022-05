Am direkten Duell konnte sech d'Damme vu Käerjeng den Titel géint Diddeleng sécheren.

Titel Play-off

HB Käerjeng - HB Diddeleng 23:20

Laang ware béid Ekippe gläich op, mat mol där enger am liichten Avantage mol där anerer. No ronn 16 Minutte stoung et nach 6:6. Déi lescht 6 Minutte vun der éischter Hallschent hunn de Käerjenger Damme gehéiert, déi aus engem 7:7 séier en 11:7 konnt maachen. An der leschter Minutt hu béid Ekippen nach eng Kéier markéiert, esou datt et mat engem 12:8-Avantage fir Bascharage an d'Paus goung. Nom Säitewiessel huet den Avantage fir d'Heemekipp ëmmer nees tëscht 3 a 6 Goler variéiert. Si konnte sech net wierklech ofsetzen, mä Diddeleng, deenen e Gläichspill duergoe géif, fir Champion ze ginn, koum och net richteg zeréck. Den Avantage vun de Käerjenger louch och an de leschte Minutten ëmmer erëm bei 3 bis 4 Goler a sou setze si sech zum Schluss verdéngt duerch a kënnen och de Championstitel doheem virun den eegene Supporter feieren.

HB Museldall - Red Boys 23:24

No 12 Minutte stoung et nach 5:5, ma dono hunn d'Damme vun Déifferdeng lues a lues hire Virsprong ausgebaut a si mat engem 12:10-Avantage an d'Paus gaangen. Maximal 4 Goler a minimal 1 haten déi Déifferdenger Avantage. Déi Déifferdenger hunn awer vill Feeler gemaach an esou krute si direkt zwou Spillerinnen mam Mirela Kozar an der 50. a mam Yona Silva Varela an der 56. Minutt no all Kéier dräi Mol zwou Minutten vum Terrain gesat. D'Damme vum Museldall konnte zwar doduerch nach eng Kéier erukommen, ma um Schluss ass et awer d'Victoire fir déi Déifferdenger.

Handball Esch - Chev Dikrech 26:28

Esch ass vun Ufank un dem Réckstand nogelaf an hate sech fréi vun engem 1:5 op e 4:5 zeréckgekämpft, ma all Kéiers wa si bäi oder gläich waren, huet Dikrech nees en Ecart gemaach. Esou war si no 21 Minutte 7:10 hannen, sinn awer mat engem 12:13 Réckstand an d'Paus gaangen. No der Paus huet Dikrech den Avantage séier op 5 Goler ausgebaut an dono probéiert, dëst ze verwalten. Esch koum mol bis op 3 Goler erun, wéi 5 Minutte viru Schluss, a souguer kuerz viru Schluss op 2, ma si konnten den Avantage, deen sech Dikrech am Ufank vun der zweeter Hallschent erausgespillt hat, net méi ophuelen.

Relegatioun