18 Joer laang huet de Christian Bock fir den Handball Esch gespillt. E Samschdeg war dem Kapitän vum alen an neie Champion säi leschten Heemmatch.

An dee gouf mat enger gëlleger Finall géint d'Red Boys Déifferdeng och nach mat sengem 8. Titel gekréint. Eng laang Karriär geet esou lues op en Enn. Op d'mannst am Championnat ass se elo fir de Christian Bock eriwwer. A sengem leschte Match zu Lalleng an der Hal mam Championstitel opzehalen, dat huet schonn eppes. Ganz eriwwer ass et jo awer nach net fir de 34 Joer ale Mëttspiller.

Leschten Heemmatch Christian Bock/Reportage Franky Hippert

"Jo, et kommen nach vläicht 2 Matcher, also een emol sécher. Also ech hätt et net besser kënnen erdreemen, wéi et elo gelaf ass, och wann ech alles anescht wéi mäi beschten Dag hat, mä dofir ass eng Ekipp do. Et ass einfach mega, virun esou enger Kuliss, op deem Terrain, op deem ech dausende vu Stonne verbruecht hunn, dierfe virun all deene Leit hei mäi leschte Championstitel ze feieren."

En Donneschdeg kritt den Handball Esch et an der Halleffinall an der Coque mam HB Diddeleng ze dinn. Et war eng ganz speziell lescht Saison, déi de Kapitän vum eeleffache Champion nach laang an Erënnerung wäert behalen.

"Et war keng einfach Saison, dat kann een esou soen, mär haten a wichtege Matcher Ausfäll, Kranker, wou mer ouni eisen eenzege Lénkshänner am Réckraum gespillt hunn, deen ass dann och nach fir 3-4 Méint ausgefall. Et war alles anescht wéi einfach, dofir sinn ech ëmsou méi frou a stolz op d'Ekipp, déi dat geleescht huet, obwuel mär alles anescht wéi als Favorit an déi Saison gestart sinn. D'Red Boys ware menger Meenung no Favorit mat deem Kader, wou se haten."

18 Joer éischt Ekipp, 8 Championstitelen, 7 Mol d'Coupe gewonnen an de Weekend ka jo esouguer nach eng dobäikommen. Am Fong kann ee sech den Handball Esch ouni de Bocki, wéi de fréieren Nationalspiller genannt gëtt, net virstellen.

"Ech wäert elo emol an enger éischter Phas méi kuerz trieden, ech hu Fra, zwee Kanner doheem, ech hunn en Job, deen zimmlech ustrengend ass. Ech wäert sécherlech nach reegelméisseg Matcher kucke kommen, ech wäert sécherlech nach a Kontakt bleiwe mam Comité an ech ka mer och gutt virstellen, spéiderhin eng Kéier eng Positioun am Comité ze iwwerhuelen."

E Samschdeg gouf de 4. Championstitel hannertenee richteg gutt gefeiert. E Méindeg goufen dunn nach déi lescht Wonne geleckt. En Dënschdeg ass e leschten intensiven Training an en Donneschdeg den Owend gëllt et, um 18.30 Auer am Gymnase vun der Coque nees voll fit ze sinn, fir géint den HBD eng Optioun op d'Finall vun der Coupe ze huelen, an där dann entweder d'Red Boys oder Bierchem waarden.