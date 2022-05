Am nationalen Handball dréint sech no den Titelentscheedungen am Championnat dës Woch alles ronderëm de Final Four vun der Coupe.

En Donneschdeg um 18.30 Auer spillt bei den Hären den HB Diddeleng géint den Handball Esch an um 20.45 Auer ass den Duell Bierchem géint déi Déifferdenger Red Boys. Et erwaart ee sech am Gymnase vun der Coque ganz spannend Partien.

Virschau Final Four Handball / Reportage Serge Olmo

De leschte Samschdeg huet sech de Championstitel no engem Remis entscheet tëscht dem Handball Esch an den Déifferdenger Red Boys. Esou änlech intensiv Dueller erwaart, respektiv erhofft ee sech fir d’Halleffinallen. Den Handball Esch ass liicht favoriséiert, mee Ufank Mee haten déi Diddelenger dem alen an neie Champion alles ofverlaangt. Fir den Escher Christian Bock ass dëse Final Four natierlech e ganz besonnesche Moment, well hien no der Saison e Schlussstréch ënnert seng ganz erfollegräich Karriär zitt. Den Escher Kapitän kuckt no vir op d'Preparatioun fir de Final Four.

Ech sinn einfach mega mega glécklech. Dat ass vläicht déi bescht Beschreiwung. En Dënschdeg wäerte mir seriö trainéieren. E Mëttwoch kucke mir, ob mir nach eng gemittlech Seance astreeën an da wäerte mir en Donneschdeg an de Match goen an alles eranhaen.



Déi Escher hunn d'Gewunnecht an der Coque ze spillen. Den Tom Krier huet en Erfollegsrezept parat. Déi Momenter muss ee genéissen a roueg am Kapp bleiwen, als Sportler agéieren a maachen, wat s du kanns. Dat hu mir déi lescht Jore gemaach a wa mir dat nees fäerdeg bréngen, da gesinn ech kee Problem, fir op d'mannst emol an d'Finall ze kommen.

Op där enger Säit huet den Handball Esch sech scho mam Championstitel belount an huet vläicht manner Drock op sech, wat e Virdeel fir dëse kéint sinn. Op där anerer Säit hunn déi Escher de leschte Samschdeg, an iwwerhaapt déi lescht Spilldeeg, un hir Limitte misste goen. Den Diddelenger Dan Mauruschatt gesäit do kee Virdeel fir säin HBD.

Mir haten och en intensive Match géint Bierchem. Mir hu vill Gas ginn a konnte méi auswiessele wéi déi Escher bei hirem Match. Et ass eng Coupe-Halleffinall a jidderee leet alles an de Wee, fir ausgerout an de Match ze goen. Si wëllen et onbedéngt, mir wollten et onbedéngt.

Beim Remake vun der Finall vum leschte Joer an zwar Bierchem géint d’Red Boys Déifferdeng ass ganz sécher vill Brisanz am Spill, well zejoert den HC Bierchem no enger total geckeger Schlussphas an no ganz laangen Diskussiounen d’Coupe gewonnen hat. Iwwerhaapt gouf et déi lescht Saisonen e puer Mol Nospiller no den Dueller tëscht béide Formatiounen. Den Alen Zekan a seng Déifferdenger Kolleegen haten de leschte Samschdeg den Titel an allerleschter Sekonn verluer an et kann ee sech virstellen, datt si awer hir Zäit brauchen, fir dat ze verdauen.

Et ass sauer well s du e Joer Aarbecht drastéchs. Ech mengen, et ass batter, d'Woch unzefänken, mee mir mussen et maachen. D'Coupe ass nach op a mir wäerten dorobber pochen.



Déi Bierchemer sinn europäesch an hunn eng gutt Saison gespillt. Si hunn am Playoff gewisen, datt si jidderee kënne klappen. Deemno geet den Nationalspiller Ben Weyer mat grousser Virfreed an d'Coque.

Ech sinn extrem frou, datt mir dëst Joer an der Coque spille mat Zuschauer, nodeem mir d'lescht Joer d'Coupe gewonnen haten an der eideler Hal. Et ass dat eng grouss Motivatioun virun Zuschauer ze spillen. D'Supporter vum HC Bierchem hu gewisen, datt si eng extrem gutt Ambiance maachen.

Déi zwou Ekippen, déi sech en Donneschdeg wäerte fir d'Finall qualifizéieren, wäerte sech dann e Samschdeg vu 20.45 Auer u géintiwwer stoen.

Bei den Damme sinn e Freideg déi zwou Halleffinallen. Den HB Diddeleng ass vun 18.30 Auer un de grousse Favorit géint Réiden. Um 20.45 Auer spillt dann de Museldall géint den neie Champion HB Käerjeng. D'Finall ass e Sonndeg Owend um 18 Auer.