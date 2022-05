En Donneschdeg den Owend stoungen am nationalen Handball d'Halleffinalle vun der Coupe de Luxembourg bei den Hären um Programm.

An der éischter Halleffinall koum et zum Duell tëscht dem HB Esch an dem HB Diddeleng. Den neien an ale Champion vun Esch war an den éischte Minutte wuel nach e bësse midd vun der Championsfeier, well Diddeleng ass mat engem 4:0-Laf an d'Partie gestart. Dono sinn déi Escher dunn awer wakereg ginn a konnte mat engem 8:1-Laf mat 8:5 a Féierung goen. An der Suite war d'Partie e gutt Stéck méi ausgeglach. Béid Ekippen hunn offensiv gutt agéiert an et esou der géignerescher Defense schwéier gemaach. An der Paus louch Esch mat 18:16 am Avantage.

An der zweeter Hallschent hunn déi Escher sech dunn awer selwer d'Liewe schwéier gemaach. 1 Rout Kaart an 2 Mol 2-Minutten-Strofe bannent kuerzer Zäit hunn dozou bäigedroen, datt Diddeleng d'Féierung nees iwwerhuele konnt. Et huet sech also eng spannend Schlussphas annoncéiert. Hei haten déi Escher déi besser Nerven an esou wanne si um Enn mat 30:27 a stinn domat als éischte Finalist fest.