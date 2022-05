E Freideg den Owend stinn am nationalen Handball d'Halleffinalle vun der Coupe de Luxembourg bei den Dammen um Programm.

Den éischten Ticket fir d'Finall vun der Coupe am Dammenhandball konnt sech Diddeleng sécheren. Den HBD ass am Gymnase vun der Coque senger Favoritteroll géint Réiden gerecht ginn an huet sech mat 38:17 duerchgesat.

Mat wiem Diddeleng et an der Finall e Sonndeg den Owend um 18 Auer ze di kritt, decidéiert sech an der zweeter Halleffinall tëscht dem HB Museldall an dem Champion HB Käerjeng.

HB Dideleng - HC Atert Réiden 38:17 (19:6)

An der éischter Halleffinall ass de Vizechampion Diddeleng op den Underdog Réiden aus der Promotioun getraff. Séier huet een am Match gesinn, wien déi besser Ekipp ass an esou huet den HBD dann och d'Heft an d'Hand geholl. An der Mëtt vun den éischten 30 Minutte louchen déi Diddelengerinne mat 11:4 a Féierung. Bis d'Paus ass dësen Avantage op 19:6 ugewuess.

Déi zweet Hallschent huet den HBD weider säi Spill duerchgezunn a konnt de Virsprong ëmmer weider ausbauen. Um Enn gouf et eng 38:17-Victoire.

Nodeems Diddeleng de leschte Weekend de Championstitel knapp verpasst hat, hu Wirtz a Co domadder e Sonndeg d'Chance, fir d'Saison nach mat engem Titel ofzeschléissen.

HB Museldall - HB Käerjeng (20.45 Auer)