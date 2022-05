Déifferdeng setzt sech fir déi éischte Kéier dës Saison géint den HB Esch duerch a séchert sech domadder d’Coupe.

An der nationaler Coupe am Handball ass et e Samschdeg an der Finall zum Duell tëscht dem HB Esch an de Red Boys Déifferdeng komm.

Nodeems Esch um leschte Weekend no engem Remis géint d’Red Boys de Championstitel konnt feieren, huelen déi elo d’Revanche a séchere sech d’Coupe, nodeems si virdrun aus 4 Matcher géint Esch an dëser Saison nach kee gewanne konnten.

De Match huet ausgeglachen ugefaangen an et ass an der Coque kenger Ekipp gelongen, sech richteg ofzesetzen. En éischte Réckschlag gouf et awer fir den HB Esch no 10 Minutten, wéi den Tom Krier disqualifizéiert ginn ass. Dat huet déi Escher kuerz geschockt, soudass d’Red Boys mat 8:5 a Féierung konnte goen. Den neie Champion huet sech dunn awer nees gefaangen an huet direkt op 8:8 gestallt.

Duerno ass et hin an hir gaangen, ma et ware virun allem déi Déifferdenger, déi ëmmer nees a Féierung gaange sinn. An no 24 Minutten ass et hinnen du beim Stand vun 13:13 gegléckt, virun der Paus nach op 17:13 ze setzen a sech een däitleche Virsprong ze erschaffen.

Och no der Paus waren d’Red Boys méi effizient an hunn dem Géigner laang keng Chance méi gelooss. No ronn 46 Minutte hate si sech eng Avance vu 7 Goler erausgespillt. Et sollt awer nach eemol geféierlech ginn, wéi Esch dräi Minutte viru Schluss op zwee Goler erukomm ass, ma um Enn setzen sech d’Red Boys awer verdéngt mat 28:23 duerch.