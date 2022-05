Mat enger souveräner Leeschtung an den zweeten 30 Minutten, gewënnt Käerjeng nom Championstitel och d'Coupe a séchert sech domadder den Doublé.

An der Finall sinn déi zwou bescht Ekippen vun der Saison openeen getraff déi och de Championstitel ënnert sech ausgemaach hunn. An den éischte Minutten konnt sech Käerjeng e Virsprong vu 5 Goler erausspillen mee Diddeleng ass nees zeréck an de Match komm, huet de Réckstand nees opgeholl, sou dat et mat engem 11:11 an d'Paus gaangen ass. Käerjeng ass awer vill besser aus der Paus komm a ware séier nees däitlech mat 18:11 a Féierung. Dëse Réckstand konnt Diddeleng dann och net méi ophuelen a Käerjeng huet de Match souverän bis op en Enn gespillt a gewannen däitlech mat 27:20.