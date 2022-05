E Sonndeg den Owend war an der Coque am Handball d'Finall vun der Coupe bei de Dammen.

Déi zwou bescht Ekippen aus dem Championnat stoungen sech géintiwwer: Käerjeng an Diddeleng. Mat engem liichten Avantage fir Käerjeng.

Bascharage am Fluo-Look war vun Ufank un an alle Beräicher en Tick méi präzis a méi effikass wéi Diddeleng. De Match huet op héijem Niveau ugefaangen. Vitesse a Ballzirkulatioun waren op béide Säiten do.

Bei Käerjeng hunn d'Passe gepasst, kann ee soen. Op dat lo Uspill op de Krees war, oder Passe bei Konterattacken - et war bestänneg Gefor do fir déi Diddelenger Defense.

Diddeleng war dogéint ze harmlos am Ugrëff fir Käerjeng an den Eck ze drécken. Keng appuiéiert Wërf, kee richtegen Drock op déi géigneresch Defense: esou konnt dat näischt ginn. No 12 Minutten huet een sech geduecht et ass gelaf fir Käerjeng. 8-3: War et dat elo?

Erstaunlecherweis net, well 10 Minutten duerno stoung et 8-8 an Diddeleng war nees bäi. Hat Käerjeng sech ze sécher gefillt? 11-11 an der Paus. Do konnt een e puer klärend Wierder vum Trainer erwaarden.

An tatsächlech: no der Paus leet Käerjeng en 7 zu 1 dohinner. A vun deem huet Diddeleng sech net méi erholl. Wéi de Match fäerdeg war, stoung 27-20 um Schierm. Siwe Goaler Differenz, déi déi Käerjenger Iwwerleeënheet och erëmginn.

Käerjeng gewënnt verdéngt nom Championnat och d’Coupe.