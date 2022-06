Duerch eng 37:35-Victoire géint Kielce feiert den FC Barcelona säin zweeten Champions-League-Titel hannerteneen.

De Weekend war an der Lanxess Arena zu Köln de Final Four vun der EHF Champions League. E Samschdeg de Mëtteg stoung d'Ekipp vu Kielce aus Polen no enger 37:35-Victoire géint Veszprem als éischte Finalist fest. Den FC Barcelona huet d'Finall mat enger 34:30-Victoire owes géint den THW Kiel komplettéiert.

Do konnt sech de spuenesche Champion no engem spannende Krimi den Titel sécheren. Vun Ufank un hu sech béid Ekippen net vill huele gelooss an an enger ausgeglachener Partie d'Spannung héichgehalen. Mat enger knapper Féierung vun engem Gol ass et fir d'Katalanen no 30 Minutten an d'Paus gaangen. Och an der zweeter Hallschent hu sech béid Ekippen weider op Aanhéicht gewisen, kuerz viru Schluss huet et allerdéngs no enger knapper Victoire fir Barcelona ausgesinn. Mat der allerleschter Aktioun vum Match konnt Kielce awer nach ausgläichen an d'Ekippen domat an d'Verlängerung schécken.

No zwee Mol fënnef Minutte konnt eng weider Kéier kee Gewënner ermëttelt ginn, sou datt d'Decisioun am 7-Meter-Schéisse fale sollt. Um Enn huet Barcelona déi besser Nerve beweisen a wënnt duerch eng 37:35-Victoire den 11. Champions-League-Titel an der Veräinsgeschicht.

Am Match ëm déi drëtt Plaz konnt sech den THW Kiel mat 37:35 géint Veszprem aus Ungarn behaapten.