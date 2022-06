No der staarker Leeschtung vum Dubbel Glod/De Nutte zu Lima ass d'Lëtzebuerger Koppel an der Weltranglëscht ëm 83 Plaze geklommen.

Domat si si an der Dubbel-Mixte-Weltranglëscht elo op Plaz 31. Den Dammen-Dubbel Ni Xia Lian a Sarah De Nutte ass weiderhin op Plaz 3 an der Weltranglëscht. Den Eric Glod an d'Sarah De Nutte konnte sech och am Eenzel verbesseren, hei ass de Glod elo op der Plaz 266 an d'De Nutte op der Plaz 59.