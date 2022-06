Den FC Barcelona ass alen an neien Champions-League-Gewënner am Handball.

An enger dramatescher Final hunn d'Katalanen hiren Titel no 7-Meter-Schéisse géint de polnesche Champion vu Kielce verdeedegt. Matten dran, a méi wéi nëmmen dobäi, war och eng Lëtzebuergerin. D'Jil Welter war nämlech fir de Final 4 vun der Kinneksklass am Handball zu Köln Halen-Spriecherin.

Jil Welter Halen-Spriecherin/Reportage Franky Hippert

Et war eng grouss Premiere fir Lëtzebuerg, ma et war awer och déi éischte Kéier iwwerhaapt, datt eng Fra dës Aufgab bei den Halleffinallen an der Finall iwwerholl huet. Deen éischte Kontakt mat der europäescher Handballfederatioun koum virun 3 Joer zustanen, esou d'Jil Welter.

"2019 war ee vun der EHF bei eis um Quali-Turnéier an do hu si mech am Fong als Halen-Spriecher kennegeléiert. Dat huet hinne gefall an doropshin hu si ugefrot, ob ech mir kéint virstellen, zu Köln dobäi ze sinn."

D'Duechter vum fréiere Generalsekretär vun der Lëtzebuerger Handballfederatioun Arsène Welter ka sech am Fong net méi genee drun erënneren, wéini si hiren éischten Asaz als Halen-Spriecherin hei am Land hat.

"Mäi Papp huet deen Job zu Lëtzebuerg eben ëmmer gemaach an iergendwann huet hien aner Aufgabe missen iwwerhuelen an ech hunn déi Zäit och scho fir d'Musek gesuergt an du sot hien; Jo Jil."

D'Jil Welter huet sech elo de Weekend d'Aufgab beim Final 4 an der Champions League mat engem männleche Kolleeg gedeelt. Och als Halen-Spriecher gëllt et, sech am Virfeld professionell ze preparéieren an dat huet schonn déi Woch virum Evenement ugefaangen.

"Ech hu mer d'Ekippen ugekuckt an d'Nimm geléiert, fir ze kucken, wou et vläicht méi tricky kéint ginn."

Lo de Weekend war schonn en eenzegaartegt Erliefnis, seet d'Jil Welter, déi internationale Commerce a Kommunikatioun zu Nanzeg studéiert huet.

"Ech war schonn e bëssen opgereegt, wéi ech op Köln gefuer sinn. A wéi mer dunn e Samschdeg an e Sonndeg an der Hal ugefaangen hu mat Schwätzen, huet et einfach immens vill Spaass gemaach. A wann et dann och nach wéi e Sonndeg 2 Mol an d'7-Meter-Schéisse geet, da kann ee sech als Speaker näischt aneschters wënschen."

Et ass gewosst, datt d'Hal zu Köln am Kader vun den Halleffinallen an der Finall an der Handball-Champions-League ëmmer e richtegen Hexekessel ass.

"D'Stëmmung an der Lanxess-Arena ass natierlech eng aner wéi déi, déi ee vläicht vun doheem kennt."

Lo huet d'Jil Welter emol Vakanz a verschafft dat Erliefnis vun de leschten Deeg. Ob duerno eng Kéier aus dem Hobby esouguer e bësse méi kéint ginn, weess déi begeeschtert Halen-Spriecherin nach net.

Wat awer zimmlech sécher ass, ass, datt d'Jil Welter bei de grousse Lëtzebuerger Handball-Evenementer erëm present wäert sinn, fir do de Public vu béiden Ekippe matzerappen.