De Kongress vun der Handballfederatioun war e Samschdeg de Moien zu Schëffleng am Kader vum 50. Gebuertsdag vum HBC Schëffleng.

Um Kongress goufe keng iwwerraschend oder spektakulär Decisioune geholl, obwuel d'Diskussiounen dräianenghallef Stonn gedauert hunn.

Um Schluss vum Kongress gouf op d'Nofro hi confirméiert, datt de Nationaltrainer Nikola Malesevic säi Kontrakt ëm ee Joer verlängert kritt. Den Dammennationaltrainer Adrian Stot an den techneschen Direkter vun der Federatioun Maik Handschke hu souwisou nach ee Joer Kontrakt, Restrukturatioune fir déi nächst Méint sinn awer probabel.



En intressante Punkt war, datt de belsche Veräin HC Arlon seng Kandidatur gestallt huet, fir eventuell kënnen un der Promotioun deelzehuelen. De belsche Veräin gouf eestëmmeg vun der FLH opgeholl.



Am Abrëll dëst Joer gouf vun der Handballfederatioun en Online-Referendum organiséiert, fir an der héchster Liga eventuell vun 10 op 8 Veräiner erofzegoen. D'Resultat vum Referendum war 24 op 21 Stëmmen, fir vun der Saison 2023-2024 nees mat 8 Ekippen ze spillen.

Zwee Veräiner, an zwar Rëmeleng a Miersch, hu protestéiert, well si Problemer hate mam Online-Vott. Wann déi zwee Veräiner matgemaach hätten, wier d'Resultat vum Referendum eventuell en anert gewiescht. Obwuel béid Veräiner um Kongress dogéint gestëmmt hunn, gouf d'Resultat vum Referendum confirméiert.

Aus Frankräich koum eng Demande vu Gorcy, eventuell eng Entente op d'Been ze setze mam Péitenger Veräin bei den Dammen an och an der Jugend. Well et nach Onkloerheete ginn, gouf keng Decisioun um Kongress zu deem Punkt geholl.

Um Kongress gouf matgedeelt, datt de Final Four vun der Coupe tëscht dem 30. Mäerz an dem 2. Abrëll 2023 wäert sinn a net wéi dëst Joer am Mee.



Véier Lëtzebuerger sinn de Moment am Seniorsberäich am Ausland aktiv, de Joe Schuster, den Adel Rastoder, de Mett Krack an de Loïc Kaysen, dee ganz aktuell bei den HSG Krefeld gewiesselt ass. De Pol Kirch ass och um Sprong fir e Kontrakt mat Offerheim/Schwetzingen ze kréien. Sechs Jonker sinn an de Jugendberäicher ënnerwee.

Den CA huet de finanzielle Bilan gezunn fir d'Joer 2021. D'Pertë ware manner grouss wéi gefaart a wéinst de ville Subventioune vun Instanzen a Sponsoren ass déi finanziell Situatioun korrekt.

Nodeem d'Decharge vum CA, dee virun 2016 um Rudder war, déi lescht Joren um Kongress ni gestëmmt gouf, hunn dëst d'Kéier all d'Veräiner d'Decharge ginn, fir domadder den Dossier an d'Diskussiounen ëm de fréiere President Dan Epps ad acta ze leeën.

Den nächste Kongress wäert vum HC Bierchem organiséiert ginn. Déi Réiserbänner feieren dann hir 60 Joer Bierchemer Handball.