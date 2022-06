E Mëttwoch am spéide Moie war zu Wien den Tirage vum éischten Tour an der WM-Qualifikatioun vum Dammen-Handball.

D’Lëtzebuergerinnen waren do am zweeten Dëppen a spillen Ufank November an engem Aller-Retour-Duell géint d'Ukrain ëm déi zweet Qualifikatiounsphas. D'Lëtzebuergerinne spillen den éischte Match auswäerts an den zweeten dann heiheem.

Am Mäerz zejoert hate béid Ekippen et schonn an der 1. Ronn vun der Qualifikatioun fir d’WM 2021 mateneen ze di kritt: Deemools hat d’Ukrain an der Coque 28:21 gewonnen.