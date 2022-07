Den Ex-Fifa-President Joseph S. Blatter an de fréieren Uefa-Boss Michel Platini si vum Reproche vum dubiéisen Transfert vu Suen fräigesprach ginn.

Als Entschiedegung kritt de Platini déi ronn 2 Millioune Schwäizer Franken, déi beschlagnaamt goufen, zeréck. Zousätzlech dozou eng Entschiedegung vun 142.000 Franken. Fir de Blatter gouf et dem Urteel no eng Entschiedegung vun 82.000 Franken an eng zousätzlech Zomm vun 20.000 Franken. De Parquet hat eng Prisongsstrof vun engem Joer an 8 Méint op Sursis gefuerdert.

Am Joer 2011 sinn 2 Millioune Schwäizer Franken an 229.126 Franken u Sozialversécherungsbäitrag vun der Fifa un de Platini iwwerwise ginn. Deemools sot de Blatter, et wier ee “Gentlemen’s Agreement”, fir dem Platini seng Funktioun als Beroder vun der Fifa.

D’Enquêten hate mat sech bruecht, datt de Blatter an de Platini 2015 vun der Fifa-Ethikkommissioun fir 8 Joer gespaart goufen.

Dës Späre goufen zwar duerno reduzéiert, trotzdeem konnt de Platini dowéinst net dem Blatter säin Nofollger als Fifa-President ginn.