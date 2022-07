En Dënschdeg an der Mëttesstonn war den Tirage vun der 1. Ronn am EHF European Cup bei den Hären a beim EHF Cup bei den Dammen.

Hei kritt den HC Bierchem et mam den Hollänner vu Drenth Groep Hurry-up ze dinn an den HB Diddeleng muss géint d'Tierke vu Spor Toto SK untrieden. D'Allersmatcher ginn den 10. an 11. September gespillt, d'Retourmatcher sinn déi Woch drop.

De kompletten Iwwerbléck vun den Hären

KH Kastrioti (KOS) vs RK Gracanica (BIH)

HC Dragunas Klaipeda (LTU) vs HC Dinamo Pancevo (SRB)

HC Berchem (LUX) vs Drenth Groep Hurry-up (NED)

A.C. Diomidis Argous (GRE) vs HC Fivers WAT Margeten (AUT)

Maccabi Rishon-Le-Zion (ISR) vs RK Slovenj Gradec (SLO)

HC Dukla Praha (CZE) vs SPD Radnicki Kragujevac (SRB)

Raimond Sassari (ITA) vs SSV Brixen (ITA)

Izmir BSB SK (TUR) vs HC Robe Zubri (CZE)

IBV Vestmannaeyjar (ISL) vs Holon HC (ISR)

A.E.S.H Pylea (GRE) vs Apoel HC (CYP)

Spor Toto SK (TUR) vs HB Dudelange (LUX)

HC Tallinn (EST) vs TJ Sokol Nove Veseli (CZE)

HC Linz AG (AUT) vs RK Izvidac (BIH)

Dammen: Diddeleng kéint Ekipp aus Éisträich, Käerjeng géint Portugisen



Bei den Damme spillt den Doublé-Gewënner Käerjeng am EHF-Cup géint d'Portugisesch Ekipp vun Alavarium Love Tiles. Den HB Diddeleng muss géint déi éisträichesch Ekipp vun WAT Atzgersdorf untrieden.

Déi éischt Matcher vun dësem Tour, der zweeter Ronn, si geplangt um Weekend vum 8. an 9. Oktober, den Retour ass dann eng Woch méi spéit.