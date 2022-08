Um Samschdeg huet d'Volleyball-Nationalekipp de véierte Match an der EM-Qualifikatioun gespillt. Um Enn stoung et an der Coque 3:0 fir d'Iberer.

An der Qualifikatioun fir d'EM 2023 stoung fir d'Lëtzebuerger Härennationalekipp de véierte Match um Programm. De Géigner housch Portugal, géint deen een eréischt an der Woch am Allersmatch mat 0:3 de Kierzere gezunn hat.

D'Iberer waren nees eng Nummer ze grouss fir d'Rout Léiwen, och wa si gutt ugefaangen haten. Bis zum Stand vu 16:18 louchen d'Lëtzebuerger ëmmer maximal 2 Punkten hannen oder ware souguer a Féierung, mee um Schluss vum éischte Saz stoung et 25:17 fir d'Portugisen. Och am zweeten Duerchgang huet Lëtzebuerg gutt an de Match fonnt a bis zum Stand vun 12:12 matgehalen, duerno hunn d'Gäscht e groussen Ecart erausgespillt an näischt ubrenne gelooss. Am drëtte Saz huet Portugal vun Ufank un dominéiert an de Saz mat 25:20 fir sech entscheet.

Lëtzebuerg läit no der Néierlag weiderhin op der drëtter Plaz vun der Grupp D, huet awer keng Chance méi, fir déi zweet Plaz ze erreechen.

Den nächste Mëttwoch a Samschdeg stinn an der Coque nach déi zwee lescht Matcher an der EM-Qualifikatioun géint Island respektiv géint Montenegro um Programm, géint déi et am Allersmatch eng Victoire respektiv eng Néierlag gouf. Och déi Matcher kënnt Dir am Livestream op RTL.lu suivéieren.