Lëtzebuerg ass als Underdog an d'Partie gaangen an huet sech misse mat 0:3 an de Sätz geschloe ginn.

E Mëttwoch den Owend huet d'Lëtzebuerger Nationalekipp am Härevolleyball hiren drëtte Match an der EM-Qualifikatioun gespillt. Auswäerts huet ee sech misse mat 0:3 (19:25, 16:25 a 25:16) géint déi favoriséiert Portugise geschloe ginn. Am Grupp D vun de Lëtzebuerger huet no dräi Spilldeeg de Montenegro als Éischten 8 Punkten. Op der zweeter Plaz steet Portugal mat 7 Punkten. Lëtzebuerg huet dräi Punkten a fir Island gouf et bis ewell nach kee Punkt. E Samschdeg den Owend um 19 Auer gëtt de Retourmatch géint Portugal an der Coque gespillt. Op RTL.lu kënnt dir de Match am Livestream kucken.