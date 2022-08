Den zweete Lëtzebuerger Dëschtennis-Duo Sarah De Nutte an Eric Glod ass dogéint eliminéiert ginn.

Op de European Championships zu München stinn am Dëschtennis d'Ni Xia Lian an de Luka Mladenovic no engem 3:2-Succès (8:11, 11:8, 9:11, 11:4, 12:10) géint eng italienesch Koppel an den Aachtelsfinallen am Dubbel-Mixed.

Um 14.15 Auer ass de Lëtzebuerger Duo an den Aachtelsfinalle géint eng Koppel aus Rumänien gefuerdert.

D'Sarah De Nutte an den Eric Glod hunn dogéint an de 16. Finalle géint een Dubbel aus Däitschland 1:3 (8:11, 5:11, 10:12, 8:11) verluer a sinn domat eliminéiert.

De Luka Mladenovic ass e Sonndeg am Nomëtteg och nach an der Gruppephas vum Eenzel gefuerdert.

Am Vëlossport sinn de Colin Heiderscheid an de Cédric Pries zanter 10.15 Auer an der Stroossecourse am Asaz.