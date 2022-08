De Lëtzebuerger Cédric Pries ass an der nämmlechter Zäit wéi den Hollänner als 22. iwwert de wäisse Stréch gefuer.

E Sonndeg stoung bei de European Championships zu München am Vëlo d'Stroossecourse vun den Hären um Programm. No knapp 200 Kilometer huet sech de Fabio Jakobsen am Sprint den Europameeschtertitel geséchert. De Fransous Arnaud Démare huet sech dierfen iwwer Sëlwer freeën an de Belsch Tim Merlier iwwer Bronze.

De Cédric Pries ass an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner als 22. ukomm. De Colin Heiderscheid hat als 45. e Réckstand vun 18 Sekonnen.

Hei fannt Dir dat komplett Resultat.