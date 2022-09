Diddeleng setzt sech bei den Damme mat 27:25 géint Käerjeng duerch.

Diddeleng heescht de Gewënner bei den Dammen am Handball. Beim Lodyss-Supercup, deen zu Käerjeng gespillt gouf, hat Diddeleng de Score opgemaach, mee d'Käerjengerinne konnte bis zur 12. Minutt e 6:0-Laf realiséieren. D'Damme vum HBD sinn awer lues a lues erukomm, sou dass et mat 11:11 an d'Paus goung.

An der zweeter Hallschent huet keng Ekipp sech richteg kënnen ofsetzen. Käerjeng war wuel konstant mat 1-2 Goler a Féierung, Diddeleng konnt awer nach ausgläichen, sou dass et no 60 Minutten 22:22 stoung. Am Siwemeter-Schéissen hat den HBD déi besser Nerven a gewënnt um Schluss mat 25:27.

Déi bescht Scorerinne waren d'Tina Welter (11 Goler) op Käerjenger an d'Joy Wirtz (9 Goler) op Diddelenger Säit.