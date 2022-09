Den HB Esch trëfft op de Gewënner vum Match tëscht de Serben vu Kragujevac a Prag. D’Red Boys kréien et mat Champion aus Litauen, Vilnius Sviesa ze dinn.

Sollt den HC Bierchem déi éischt Ronn géint d’Hollänner vun Drenth gewannen, waart am nächsten Tour AEK Athen, déi de European Cup 20/21 gewanne konnten.

An wann den HB Diddeleng sech géint d’Tierke vu Spor Toto qualifizéiere kënnen, geet et am zweeten Tour géint d’Finne vu BK46.