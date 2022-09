Donieft wannen d’Red Boys souverän géint Dikrech, wärend Schëffleng sech däitlech muss zu Käerjeng geschloe ginn.

E Samschdeg den Owend stoung am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären a bei den Dammen den Optakt vum 1. Spilldag um Programm.

Axa League Hären

An der Partie tëscht dem Handball Esch an dem HB Dideleng huet den aktuelle Champion sech fréi eng Avance vu véier Goler erausgespillt, déi bis an d’Halbzeit sollt bestoe bleiwen. D’Gäscht sinn net gutt aus de Kabinne komm, soudass déi Escher no 36 Minutte mat siwe Goler vir louchen. D’Ekipp aus der Forge du Sud ass awer drubliwwen a krut bis zur 42. Minutt kee Gol méi geschoss. Doropshi sinn déi Diddelenger ëmmer méi no erukomm, si hunn et allerdéngs eng ëm déi aner Kéier verpasst, den Ausgläich ze schéissen. Deen ass dann no 53 Minutte gefall, ma den Handball Esch huet d’Féierung awer ëmmer nees iwwerholl. Sou entscheet de Champion den éischte Match vun der Saison knapp mat 26:25 fir sech.

Wéi erwaart wannen d’Red Boys souverän géint de Chev Dikrech, och wann et no ronn 20 Minutte just 10:9 fir Déifferdeng stoung. Si hunn nach virun der Paus op 14:11 gestallt an d’Avance bis zum Schluss nach weider vergréissert. Um Enn heescht et 32:22 fir de Coupe-Gewënner aus der leschter Saison.

An der drëtter Partie vum Owend huet den HB Käerjeng géint den HBC Schëffleng vun Ufank un den Toun uginn a louch an der Paus scho mat siwe Goler a Féierung (16:9). Och am zweeten Ofschnëtt huet d’Lokalekipp de Schëfflenger keng Chance gelooss, soudass d’Partie mat 28:17 op en Enn gaangen ass.

Axa League Dammen

Den aktuelle Champion HB Käerjeng huet sech am éischten Duerchgang géint den Handball Esch schwéier gedoen, soudass et mat engem knappen 10:9 an d’Kabinne gaangen ass. No der Paus hunn d’Spillerinne vu Käerjeng allerdéngs opgedréint an sech een däitlech Virsprong vun 11 Goler erausgespillt. Um Enn heescht et domat 30:19 fir de Champion.

Am zweeten Dammematch vum Owend hat den HB Dideleng keng Problemer mam HB Museldall. An der Paus louch ee schonn 18:4 a Féierung, um Enn entscheet d’Ekipp aus der Forge du Sud d’Partie confortabel mat 35:14 fir sech.