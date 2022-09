E Samschdeg den Owend stoung fir den HC Bierchem am EHF European Cup den Allersmatch vun der 1. Ronn um Programm.

Hei krut een et mat Drenth Groep Hurry-Up aus Holland ze dinn.

Déi Bierchemer sinn net gutt an de Match komm a louche scho fréi mat véier Goler a Réckstand. An der Suite hu si sech nees zréck an d’Partie gekämpft, soudass et tëschenzäitlech 11:12 stoung. Virun der Paus hunn d’Hollänner awer rëm opgedréint an et ass mat 12:16 an d’Kabinne gaangen.

Am zweeten Duerchgang huet sech de Spectateuren en änlecht Bild gebueden. Den HC Bierchem huet zwar weider gutt matgespillt, ass awer seele méi no wéi dräi Goler erukomm. Eng Minutt viru Schluss sinn déi Bierchemer dunn awer nach eemol op ee Gol erukomm, si hunn den Ausgläich allerdéngs net méi fonnt, soudass d’Partie mat 30:32 op en Enn geet.

De Retourmatch ass de nächste Weekend, an hei muss ee gewannen, wann ee wëll een Tour weiderkommen.