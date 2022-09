No zwou knappen Néierlagen huet sech Bierchem misste géint d'Hollänner geschloe ginn, Diddeleng wënnt den Allersmatch géint d'Tierke vu Spor Toto knapp.

Spor Toto SK - HB Diddeleng 25:26

An der éischter vun zwou Partien dëse Weekend ass Diddeleng op Spor Toto aus der Tierkei getraff. Et war eng enk Partie tëscht béiden Ekippen, déi zu all Moment an all Richtung hätt kéinte kippen. Esou waren d'Tierken an der Paus mat 12:11 am Avantage, ma déi Diddelenger konnten déi zweet Hallschent fir sech entscheeden a gewannen dëse Match ganz knapp mat 26:25. Opfälleg bei den Diddelenger war den Tommy Wirtz, deen eleng 8 Goler markéiere konnt. Elo musse si direkt schonn dëse Sonndeg dës Leeschtung widderhuelen, well da steet schonn de Retourmatch um Programm.

Drenth Groep Hurry-Up - HC Bierchem 29:26

Am Allersmatch doheem huet Bierchem sech misste mat 30:32 geschloe ginn. Trotz der Néierlag war fir déi Réiserbänner e Weiderkommen awer am Virfeld vum Réckmatch an Holland net onméiglech. An dat wosst och d'Ekipp vu Bierchem an huet dëst vun Ufank u gewissen. Si konnte sech direkt am Ufank ofsetzen, ma d'Heemekipp huet se net fortkomme gelooss. Trotzdeem waren d'Hollänner an der éischter Hallschent just eng Kéier am Avantage, datt beim 6:5 no ronn 15 Minutten. Bis zu der Paus konnten d'Lëtzebuerger sech awer ofsetzen a si mat engem 13:9-Avantage an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel ass d'Heemekipp awer besser an de Match komm a konnt no 43 Minutten den 18:18 markéieren. An der Schlussphas vum Match huet Bierchem sech weider schwéier gedoen an esou konnt d'Heemekipp d'Heft an d'Hand huelen. Zum Schluss gewannen d'Hollänner och den zweete Match, dëst Kéier mat 29:26.