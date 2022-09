Esch an Déifferdeng gewannen hir Matcher kloer, Käerjeng deet sech schwéier géint Dikrech. Bei den Damme gewannen Diddeleng a Käerjeng hir Heemmatcher.

Axa League Hären

Am Kader vum drëtte Spilldag hat Déifferdeng kee Probleem mam Gaascht vu Miersch an iwwerrennt d'Ekipp aus dem Zentrum quasi mat 42:16. D'Red Boys waren no 20 gespillte Minutte scho mat 13:5 vir an hunn dës Avance bis an d'Paus op 23:8 ausgebaut. An der zweeter Hallschent hu béid Ekippe bal jeeweils déi selwecht Unzuel u Goler geschoss wéi an den éischten 30 Minutten. Den Aldin Zekan war mat 11 Goler beschte Buteur vum Match.

Am Spëtzematch vum drëtte Spilldag huet Diddeleng sech mat 32:29 géint Bierchem duerchgesat. D'Gäscht aus dem Réiserbann ware wuel besser an de Match komm, mee Diddeleng huet sech no e puer Startprobleemer zeréckgekämpft an ass mat engem 12:10 an d'Kabinne gaangen. An der zweeter Hallschent waren et d'Gäscht, déi déi éischt Minutte verschlof haten an den HBD konnt sech tëschenzäitlech eng Avance vu siwe Goler erausspillen. D'Ekipp vum Trainer Marko Stupar huet no der Rouder Kaart fir den Diddelenger Ilic nach eng Kéier kuerzzäiteg an de Match fonnt, mee Diddeleng huet um Enn de Sak zougemaach.

Am zweete Spëtzematch vum Spilldag stounge sech Rëmeleng an de Standard am Kampf ëm Plaz 6 géintiwwer. D'Ekipp aus der Haaptstad huet sech an enger Partie mat wéineg Goler mat 21:19 duerchgesat. Et war eng serréiert Partie vu béiden Ekippen, an där sech de Standard eréischt an der zweeter Hallschent ofsetze konnt an um Enn dräi wichteg Punkte mathëlt.

Käerjeng deet sech ënnert dem neien Trainer Radojevic weiderhi schwéier géint Ekippen aus dem leschten Tabellendrëttel. Am Heemmatch géint Dikrech gouf et just eng 30:26-Victoire. Dikrech hat de bessere Start an d'Partie a Käerjeng konnt eréischt kuerz virun der Paus a Féierung goen. Och an den zweeten 30 Minutten huet d'Heemekipp kee gréisseren Ecart hierstelle kënnen. An der 54. Minutt stoung et nach gläich, éier Käerjeng déi decisiv Avance erausspille konnt. Dikrech huet sech op en Neits deier verkaf.

An der leschter Partie hat Esch keng Probleemer mam Noper vu Schëffleng a gewënnt um Enn kloer mat 43:25. An der 25. Minutt haten déi Escher eng éischte Kéier en Avantage vun 10 Goler, dee si bis zum Schluss op bal 20 Goler ausbaue konnten. Beschte Buteur vum Match war den Escher Jacques Tironzelli mat 10 Goler.

An der Promotioun gewënnt Péiteng mat 38:17 zu Bieles an de Museldall setzt sech doheem mat 33:11 géint Réiden duerch.

Axa League Dammen

Bei den Damme stoung och den drëtte Spilldag um Programm.

Käerjeng gewënnt um Enn mat 19:15 géint d'Red Boys Déifferdeng, hat awer vill Krämpes fir de Match fir sech ze decidéieren. An der éischter Hallschent konnt keng Ekipp sech ofsetzen, sou dass et mat 8:9 aus der Siicht vun de Käerjengerinnen an d'Kabinne goung. No der Paus sinn d'Déifferdengerinnen net direkt an de Match komm an hu sech en 0:7-Laf gefaangen. Och déi Rout Kaart fir d'Lola Scheuren huet hinnen net gehollef, den Ecart ze reduzéieren.

Diddeleng huet sech mat engem 25:18 géint Dikrech méi kloer aus der Affär gezunn. Déi Diddelengerinnen hate schonn no 17 Minutten eng Avance vu siwe Goler, de Chev Dikrech huet sech awer bis zur Paus an och duerno nees op ee Gol erugekämpft. An de leschten 10 Minutten ass de Gäscht d'Loft e bëssen ausgaangen an den HBD konnt den Ecart nees op siwe Goler eropschrauwen.

Fir den Handball Esch gouf et eng Auswäertsvictoire ze feieren. Si gewanne mat 28:21 zu Bouneweg beim Standard. An der Paus war den Ecart wuel nach net esou grouss (10:12), mee nom Säitewiessel ass Esch Stéck fir Stéck méi wäit fortkomm. Bescht Buteurin vum Match war d'Lara Weibel vum HBE mat 11 Goler.

De Museldall huet sech zu Bieles méi schwéier gedoe wéi et sech um Pabeier ugesinn huet. D'Miselerinne gewannen um Schluss awer mat 23:20. No 25 gespillte Minutte konnt d'Ekipp vum Trainer Werner Klöckner sech eng éischte Kéier mat véier Goler ofsetzen, mee zur Paus stoung et erëm 12:10 aus der Siicht vun de Gäscht. Nom Säitewiessel huet Bieles sech nees erugekämpft a konnt tëschenzäitlech a Féierung goen, mee de Museldall huet an de leschte Spillminutten de Match fir sech entscheet.