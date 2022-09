En Dënschdeg den Owend stoungen zwee Matcher vum 4. Spilldag vum Handball-Championnat bei den Hären um Programm.

D'Red Boys Déifferdeng konnte sech doheem am Spëtzematch mat 37:34 géint Bierchem duerchsetzen. D'Haushären louche schonns an der Paus am Avantage a konnten no enger ausgeglachener zweeter Hallschent eng wichteg Victoire feieren. Domat bleift d'Ekipp vun Déifferdeng weiderhin ongeschloen.

Diddeleng huet sech dann en Dënschdeg den Owend mat 30:23 géint Schëffleng duerchgesat. Schonns an der Paus louch d'Ekipp aus der Forge du Sud mat 9 Punkten am Avantage, deemno konnte si et an der zweeter Hallschent méi lues ugoe loossen.

An enger virgezunne Partie vum 5. Spilldag bei den Damme gouf et iwwerdeems eng däitlech Victoire fir den HB Diddeleng géint de Standard. Si gewannen zu Bouneweg mat 33:10.