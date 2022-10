Nieft Käerjeng bleift och de Champion Esch an dëser Saison ongeschloen.

Axa League Hären

Am Spëtzematch vum 5. Spilldag hu sech Käerjeng an d'Red Boys eng serréiert Partie geliwwert. Dat bessert Enn hat Käerjeng fir sech a gewënnt mat 24:22. An den éischten 30 Minutten huet d'Féierung tëscht béiden Ekippen e puer Mol gewiesselt. Eng gréisser Avance konnt kee sech erausspillen, sou datt et beim Stand vun 12:11 aus Siicht vun de Käerjenger an d'Paus gaangen ass. An der zweeter Hallschent hunn d'Red Boys dunn awer séier d'Féierung iwwerholl a konnte sech tëschenduerch eng Avance vun 3 Goler erausspillen. Déi Käerjenger hu sech deels am Ugrëff schwéier gedoen, ma 12 Minutte viru Schluss konnt een ausgläichen an dunn no 49 Minutte mat 21:20 a Féierung goen. Bis zum Schluss huet d'Lokalekipp d'Féierung net méi aus der Hand ginn. Déi Déifferdenger hu keng Solutioune méi fonnt, sou datt si de Match mat 22:24 um Enn verluer hunn. Fir d'Red Boys ass et déi éischt Néierlag an dëser Saison. Käerjeng bleift dogéint ongeschloen. Op Säite vun der Gewënnerekipp war den Zekan mat 7 Goler de beschte Buteur. Ma och de Golkipp Van-Zeller huet e groussen Undeel un der Victoire.

De Champion Esch bleift an dëser Saison och ongeschloen. Géint de Chev Dikrech war d'32:21-Victoire (15:8) e Samschdeg den Owend zu kengem Ament a Gefor.

Keng Chance huet Diddeleng dem Standard gelooss. Schonn no 30 Minutten hat ee sech eng kloer Avance erausgespillt an et stoung 21:10 aus Siicht vum HBD. No der Paus hunn déi Diddelenger hiert Spill weider duerchgezunn, fir um Enn mat 41:22 ze gewannen.

Kloer war d'Partie och tëscht Bierchem a Schëffleng. Beim Tabelleleschten hu sech déi Bierchemer mat 35:22 (15:8) duerchgesat.

Axa League Dammen

De Champion a Coupe-Gewënner am Dammen-Handball Käerjeng bleift och am drëtte Match an dëser Saison ongeschloen. Um 4. Spilldag huet een auswäerts de Museldall mat 24:16 geklappt. An der Paus louchen déi Käerjengerinne mat 17:8 am Avantage. D'Tina Welter huet fir d'Gäscht mat 4 Goler am heefegste getraff.

Keng Problemer hat de Chev Dikrech mam Standard. Nodeems et an der Paus schonn 12:3 stoung, huet ee sech no 60 Minutte mat 29:11 behaapt. Fir d'Damme vun Dikrech ass et déi zweet Victoire am véierte Match.

Mat 41:9 (22:6) hunn d'Red BoysBieles iwwerrannt.

An am leschte Match do gouf et fir Diddeleng déi fënneft Victoire am fënnefte Match. D'Damme vum HBD hunn auswäerts mat 22:18 géint Esch d'Iwwerhand behalen. An der Paus louch ee beim Score vu 15:7 souverän mat 8 Goler vir, ma an der zweeter Hallschent ass et Esch gelongen, fir de Réckstand ze verkierzen an de Match spannend ze halen. 12 Minutte viru Schluss louch d'Lokalekipp just nach ee Gol hannen. Um Enn huet Diddeleng de Succès awer iwwert d'Zäit bruecht.