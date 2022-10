Bei den Dammen ass e Samschdeg den Owend d’Suite vum 5. Spilldag ausgedroe ginn.

Hei haten d’Red Boys Déifferdeng keng Problemer beim HB Museldall. Vun Ufank un hunn déi Déifferdengerinnen den Toun uginn an deemno zu kengem Zäitpunkt Zweiwel opkomme gelooss. 53 Minute laang louchen d’Visiteuren a Féierung a wanne soumat héichverdéngt mat 12:27 géint den HB Museldall. Schonns an der Paus stoung et 7:16 aus Siicht vun der Lokalekipp.

Och den zweete Match vum Owend tëscht dem Handball Esch an dem Chev Dikrech ass eesäiteg verlaf. Zwar stoung et bis zur 11. Minutt just 2:4, ma du war Dikrech awer net méi ze stoppen, wouduerch et fir Esch mat 11 Goler Réckstand (7:18) an d’Kabinne gaangen ass. Och no der Paus gouf et fir déi Escher Spillerinnen näischt méi ze huelen, sou dass et um Enn 14:29 aus hirer Siicht heescht.