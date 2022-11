Den Allersmatch ass auswäerts um Weekend vum 3. Dezember, de Retour ass dann déi Woch drop bei deenen Déifferdenger doheem.

An der Drëtter Ronn vum EHF Cup kréien d‘Häre vun der Red Boys Déifferdeng et mat Anorthosis Famagusta aus Zypern ze dinn, dat ass bei der Auslousung am Siège vun der europäescher Handballfederatioun zu Wien erauskomm.