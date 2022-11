Dës Woch ginn am nationalen Tennis bei den FLT Masters 2022 nees déi bescht Tennisspiller an Tennisspillerinne gesicht.

Zanter dem Weekend sinn d'FLT Masters 2022 am Nationalen Tenniszenter zu Esch lancéiert. E Samschdeg an e Sonndeg ass et ëm déi lescht Tickete fir d'Eenzelkompetitioun gaangen.

Bei den Hären hu sech nach de Christophe Schroeder, den Noé Plique, de Christophe Nickels an de Jeff Künsch qualifizéiert.

Scho qualifizéiert waren de Robi Tholl, de Gilles Kremer, de Charles Berna an den Jason Moris.

Bei den Damme sinn déi lescht véier Ticketen un d'Claudine Schaul, d'Liz Baddé, d'Michèle Bayanaa an d'Leila Fabbri gaangen.

Hei ware schonn d'Kylie Merlevede, d'Tatiana Silbereisen, d'Erna Brdarevic an d'Marie Weckerle qualifizéiert.

E Mëttwoch geet et da lass mat de Poulematcher am Simpel.

Hei fannt Dir déi komplett Resultater.

De komplette Programm

FLT MASTERS 2022 by CARDIF LUX VIE Programme du FLT MASTERS by CARDIF LUX VIE

Lundi 14 novembre 2022 + Mardi 15 novembre 2022

à partir de 18h30: Qualifications doubles

du Mercredi 16 novembre 2022 au Vendredi 18 novembre 2022

à partir de 18h30: Matchs de poules simples

Samedi 19 novembre 2022

à partir de 13h30: demi-finales simples

à partir de 17h30: finales doubles

Dimanche 20 novembre 2022

à 14h00: finale simple dames du FLT Masters by Cardif Lux Vie

followed by: finale simple hommes du FLT Masters by Cardif Lux Vie