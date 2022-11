D'FLAM Karate huet de Weekend fir déi éischte Kéier den nationale Championnat am Kata an am Kumité op engem Weekend organiséiert.

Am Kata hunn d'Anne Steinmetz an de Patrick Marques d'Goldmedaile gewonnen. Am Kumité ass den David Marques direkt duebele Champion ginn, genee ewéi d'Jenny Warling. D'Europameeschterin vun 2019 baut hir Saison Schrëtt fir Schrëtt op.

D'Saison hat fir d'Jenny Warling am September mat enger Victoire bei de Budapest Open an hirer Kategorie ënner 55kg ugefaangen. Dono goufen et weider Succèse beim Lion Cup a leschte Sonndeg beim Championnat. Déi 28 Joer al Karateka vu Walfer huet net nëmmen hir eegen, mee och d'Open Kategorie, fir sech decidéiert. Déi grouss Zieler vun der Saison warden nächst Joer am Mäerz an am Juni.

Nodeems sech d'Jenny Warling enttäuschend net fir d'olympesch Spiller qualifizéiert hat, koumen éischt Zweiwel iwwert d'Enn vun der Karriär. Déi excellent Leeschtung bei de World Games huet awer dofir gesuergt, dass sech d'Europameeschterin vun 2019 erëm nei motivéiert krut.

Eng WM-Medail feelt dem Jenny Warling a villäicht och e bësse Rou an hirem Entourage zu Lëtzebuerg. Ewéi sou dacks an der Vergaangenheet gëtt et ëffentlech Streidereien tëschent verschiddene Clibb an der Federatioun. Des Kéier geet et ëm d'Nominéierung vum neien techneschen Direkter Farid El Meskri.

D'Jenny Warling wëll sech op hire Sport konzentréiere kënnen. An am Moment leeft alles no Plang. An et wënscht een der fréierer Sportlerin vum Joer, dass dat an Zukunft och sou bleift.