E Mëttwoch den Owend war de Lars Gerson mat senger Ekipp Kongsvinger am Allersmatch vun der Relegatioun fir den Opstig an déi 1. norwegesch Liga am Asaz.

Am Match géint Sandefjord gouf et auswäerts eng Néierlag mat 0:4. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung de ganze Match um Terrain. De Retourmatch ass e Samschdeg um 16 Auer.