Zanter dem 4. November ass a Slowenien, Nordmazedonien a Montenegro d'Handball-Europameeschterschaft vun den Dammen.

Nodeems an der Virronn d'Schwäiz, Serbien, Nordmazedonien a Polen eliminéiert goufen, ass dono d'Haaptronn gespillt ginn, wou sech déi véier bescht Ekippe fir d'Halleffinalle qualifizéiere konnten.

An den Halleffinalle kritt et Norwegen mat Montenegro a Frankräich mat Dänemark ze dinn. Béid Halleffinalle ginn e Freideg den Owend gespillt. De Match ëm drëtt Plaz an d'Finall si fir e Sonndeg geplangt.

Schweden an Holland spillen iwwerdeems de Match ëm déi fënneft Plaz.

Grupp I

Norwegen ass ouni Néierlag an der Virronn an d'Grupp I komm a konnt sech an den éischten zwee vun dräi Matcher an der Haaptronn déi éischt Plaz sécheren. Am leschte Match vun der Grupp gouf et du géint Dänemark eng Néierlag, déi et den Däninnen erlaabt huet, sech déi zweete Plaz ze sécheren. Béid Länner qualifizéiere sech mat 8 Punkten, dat no véier Victoiren an enger Néierlag. Op déi drëtte Plaz koum Schweden mat sechs Punkten. Eliminéiert goufe Slowenien, Ungarn a Kroatien.

Grupp II

Frankräich gouf mat engem perfekte Laf, 5 Victoiren aus 5 Matcher, Gruppenéischten an der Grupp II. Montenegro gouf mat zwou Néierlagen den Zweeten. Den Hollännerinnen, déi géint Montenegro gewanne konnten, goufen d'Néierlag géint Däitschland an d'Gläichspill géint Spuenien zum Schluss zum Verhängnes, well si sech doduerch net fir d'Halleffinalle qualifizéiere konnten. Eliminéiert goufen Däitschland, Spuenien a Rumänien.