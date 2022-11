D'Halleffinall an der Arena Stozice zu Ljubljana tëscht Dänemark a Montenegro ass mat engem 27:23 op en Enn gaangen.

An der Hallschent war Dänemark mat 14:10 vir, dat virun allem well se hir Golchancen einfach méi konsequent ëmgesat hunn. Montenegro ass awer méi staark aus de Kabinne komm a konnt an der 37. Minutt ausgläichen op 14:14.

Duerno hunn d'Däninnen awer nees d'Féierung iwwerholl a sech déi och net méi huele gelooss. Si setze sech mat 27:23 géint Montenegro duerch a stinn domat an der Finall vun der Europameeschterschaft.

An der zweeter Halleffinall kënnt et um 20.30 Auer zum Duell tëscht den Titelverdeedeger aus Norwegen a Frankräich, déi 2020 d'Sëlwermedail kruten. D'Dammen aus Frankräich wëllen deemno sécherlech Revanche huelen, fir déi verluere Finall 2020 an Dänemark. Norwegen hat sech hei mat 22:20 behaapt.