Um Samschdeg den Owend stoung de kompletten 9. Spilldag bei den Hären um Programm. Och bei den Damme gouf gespillt, wou Diddeleng géint Déifferdeng wënnt.

Nom leschten an 9. Spilldag steet bei den Hären fest dass Miersch, Schëffleng, Rëmeleng an och de Standard an de Relegatiouns-Playoff musse goen. Sie mussen sech deemno an der zweeter Hallschent vum Championnat mat den Ekippen aus der Promotioun moossen.

Axa League Hären

Am nationalen Handball stoung bei den Hären de 9. an domat leschte Spilldag vun der 1. Ronn um Programm. Scho virum Spilldag stoung fest dass Esch, Déifferdeng, Diddeleng, Käerjeng a Bierchem an der 2. Ronn wieren. Et huet sech deemno am direkten Duell tëscht dem Standard a Dikrech missen entscheeden, wien de Gang an de Relegatiouns-Playoff untriede muss, bzw wien an déi 2. Ronn vum Championnat kennt.

An et war eng immens serréiert Partie zu Bouneweg. D'Goler sinn net vill gefall, béid Ekippen hu sech näischt geschenkt, ze vill stoung um Spill. An der Paus louch de Standard mat 8:7 géint Dikrech a Féierung. No der Paus ass et dunn bei Dikrech besser gelaf, an d'Ekipp aus der Ieselstadt konnt de Match zu hire Gonschten dréinen. Dikrech geet mat 17:14 op de Standard gewannen a steet an der 2. Ronn. De Standard muss an de Relegatiouns-Playoff.

Nieft dem Standard mussen och nach Miersch, Schëffleng a Rëmeleng de Wee an de Relegatiouns-Playoff untrieden.

Dogéint huet sech am absolutte Spëtzematch den Handball Esch a Red Boys Déifferdeng géigeniwwer gestanen. No enger spannender Partie ka sech no 60 Minutten d'Lokalekipp mat 32:28 (16:15) géint Déifferdeng duerchsetzen. Et ass de ganze Match quasi hin an hier gaangen. No ronn 40 Minutten huet Esch d'Féierung iwwerholl an dëst Kéier net méi aus der Hand ginn. Pulli a Müller hunn de Match an d'Hand geholl, sou dass déi Escher als Gewënner de Terrain verloossen.

Bierchem gewënnt mat 30:27 (15:14) géint den HB Käerjeng. No enger ausgeglachener 1. Hallschent war et d'Lokalekipp aus dem Reiserbann déi no der Paus mat engem 6:0-Laf fir eng Virentscheedung gesuergt hunn an um Enn de Match deemno och verdéngt mat 30:27 fir sech entscheeden.

Diddeleng huet sech doheem mat 38:25 (23:14) géint Rëmeleng behaapt a Schëffleng dréint de Match a gewënnt um Enn doheem mat 33:30 (15:17) géint Miersch. Et ass déi éischte Victoire fir Schëffleng an dëser Saison.

Axa League Dammen

Am Spëtzematch bei den Damme konnt sech den HB Diddeleng doheem mat 20:13 (8:6) iwwerraschend däitlech géint d'Red Boys Déifferdeng duerchsetzen. Dobäi war et virun allem an der 1. Hallschent eng eng a serréiert Partie, an där d'Gäscht och besser an de Match komm sinn, a séier mat 4:1 zu Diddeleng a Féierung louchen. Dono sollte Wirtz a Dicken awer d'Spill an d'Hand huelen, sou dass den HBD mat 20:13 gewënnt an hannert Käerjeng weider op der 2. Plaz an der Tabell leit.

Käerjenger Dammen hunn iwwerdeems bei der 30:20-Victoire géint Dikrech vun Ufank un keen Zweiwel opkomme gelooss, wien als Gewënner vum Terrain géif goen. An der Paus stoung et deemno scho 17:11 fir d'Lokalekipp. Dikrech ass wuel nach emol op 5 Goler eru komm, hat um Enn awer kee Mëttel fir d'Käerjenger ze klappen.

Den Handball Bieles verléiert däitlech mat 8:29 (4:13) géint Esch an den HC Standard muss sech no engem spannendem Match, wou an deene leschte 5 Minutte kee Gol méi gefall ass, mat 19:20 (9:9) géint den HB Museldall geschloe ginn.