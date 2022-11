De Stroossener Open am Bouschéisse sëtzt fest am Suedel. Zesumme mat Nimes, Tapei a Las Vegas ass dës Kompetitioun an de World Series e feste Rendez-vous.

Zwar feelen dëst Joer déi asiatesch Länner, déi nach mat Covid-bedéngte Restriktioune liewe mussen. Trotzdeem sti sech weltklassesch Bouschéisser zu Stroossen géigeniwwer. Dat virun allem am Compound - der net olympescher Hightech-Versioun vum traditionellem Bouschéissen.

D'Ellon Gibbson hat 2019 e Weltrekord am nationalen Zenter vum Bouschéissen opgestallt, an och de Marc Schloesser, d'Nummer 1 an der Weltranglëscht ass mat derbäi, fir emol nëmmen déi zwee ze nennen. Mat 24 Participanten ass aus Lëtzebuerger Siicht eng Rekordbedeelegung ze verzeechnen. Fir zwee vun hinnen, de Pit Klein an de Jeff Henckels, fänken d'Olympesch Spiller vu Paräis un am Kapp ronderëm ze dréinen. Den Nationaltrainer Dubrovko Buden, gebiertege Kroat, ass sech bewosst, dass d'Kiischte fir eng Qualifikatioun héich hänken. De Jeff Henkels, ass dëse Weekend souwuel als Sportler wéi och als Motor vun der Organisatioun am Asaz.

Zu Stroossen kënnen dëst Joer och Qualifikatiounspunkte fir d'Olympesch Spiller gesammelt ginn, allerdéngs räichlech wéineg am Verglach zum Outdoor. Nieft enger Individueller Qualifikatioun gëtt och eng Mannschaftsqualifikatioun net aus den Ae verluer. Hei ginn et manner Länner a méi Plazen. Nieft dem Jeff Henckels an dem Pit Klein ass entweder de Jeff Berens oder de Jérôme Ansel e Kandidat fir déi 3. Plaz am Team.