No enger spannender Finall huet een Dänemark mat 27:25 geklappt.

D'Handballerinne vum Rekordgewënner Norwegen hunn e Sonndeg hiren EM-Titel erfollegräich verdeedegt a fir d'néngte Kéier Gold gewonnen.

De Weltmeeschter huet Dänemark an der Finall, déi zu Ljubljana a Slowenien gespillt ginn ass, duerch eng staark Schlussphas mat 27:25 (12:15) geklappt. Norwegen huet bei de leschten 10 EM-Tournoien aachtmol gewonnen.

E Sonndeg am Nomëtteg hat sech Montenegro seng zweet EM-Medail geséchert. An enger spannender klenger Finall huet den Europameeschter vun 2012 Frankräich mat 27:25 (22:22, 13:12) no Verlängerung geklappt a Bronze gewonnen.