Den Nikola Malesevic soll nom Ofschloss vun der 1. Ronn an der Axa League net op der Bänk vum Veräin aus der Forge du Sud sëtzen, esou RTL-Informatiounen.

Nodeem d'Allersronn am Handball eriwwer ass, seet den HBD aktuell op der 4. Plaz vun der Tabell, dat mat 6 Victoiren an 3 Néierlagen. Aktuell huet ee scho 6 Punkte Retard op den éischten an der Tabell Esch a steet och nach hanner Käerjeng an Déifferdeng. Donieft huet Diddeleng zwee vun den dräi lescht Matcher verluer, dat géint déi zwee Veräiner virun hinnen.

Wien de Posten op der Bänk zu Diddeleng iwwerhëlt an d'Ekipp an déi verkierzte Réckronn an an d'Playoffs féiert, ass nach net gewosst.