Ënnert der Woch stoung den 10. Spilldag an der AXA League bei den Dammen um Programm, bei deem ënnert anerem den Éischten op den Drëtte getraff ass.

Am Spëtzematch bei den Damme konnt sech den HB Käerjeng auswäerts mat 22:29 (12:14) däitlech géint d'Red Boys Déifferdeng duerchsetzen. Dobäi war et virun allem an der éischter Hallschent eng enk a serréiert Partie, an där d'Gäscht och besser an de Match komm sinn, a séier mat 6:11 a Féierung gaange sinn. D'Red Boys hunn duerno allerdéngs nach eng Kéier gutt opgeholl, soudatt d'Käerjeng an der Paus just mat 2 Goler a Féierung war. An der zweeter Hallschent hunn d'Damme vum HB Käerjeng voll opgedréint an de Match souverän gewonnen. Domadder bléift den HB Käerjeng och am zéngte Match ouni Defaite.

Den HB Museldall gewënnt an engem serréierten a spannende Match mat 25:22 géint den Handball Bieles a ka sech domadder am Duell am Tabellekeller géint en direkte Konkurrent behaapten a sech vun dësem distanzéieren.

D'Escher Dammen hunn iwwerdeems en Dënschdeg bei der 25:14-Victoire géint den HC Standard vun Ufank un keen Zweiwel opkomme gelooss, wien als Gewënner vum Terrain géif goen. An der Paus stoung et deemno schonn 11:7 fir d'Lokalekipp. An der zweeter Hallschent ass dem HC Standard net méi vill gelongen, soudatt d'Stater um Enn kee Mëttel haten, fir d'Escher ze klappen.

Axa League Dammen