E Mëttwoch goufen déi lescht Matcher an de Gruppen C an D gespillt.

Am Grupp C konnte sech um Mëttwochowend Argentinien als Gruppenéischten a Polen als Gruppenzweete fir d'Aachtelsfinalle qualifizéieren. Mexiko an och Saudiarabien sinn domadder eliminéiert.

Am Grupp D konnte sech Frankräich als Gruppenéischten an Australien als Gruppenzweeten fir d'Aachtelsfinalle qualifizéieren.

An den Aachtelsfinallen trëfft Argentinien op Australien a Frankräich op Polen.

Grupp D

Tunesien - Frankräich 1:0

1:0 Khazri (58')

Fir de leschte Gruppematch géint Tunesien huet de franséischen Nationaltrainer Didier Deschamps eng B-Ekipp op den Terrain geschéckt. Mat Ausnam vum Varane a vum Tchouameni ginn alleguer d'Stammspiller geschount. D'Equipe Tricolore ass scho sécher fir d'Aachtelsfinall qualifizéiert. Ma och déi 3 aner Ekippen hu reng rechneresch nach d'Chance, fir weider ze kommen. D'Tunesier starten deementspriechend motivéiert an de Match an an der 8. Minutt zappelt de Ball fir d'éischt am franséische Filet. De Ghandri steet awer am Abseits, sou dass et beim 0:0 bleift. Déi 3 weider Gol-Schëss vun den Tunesier ginn net an de Gol. Deementspriechend geet et ouni Goler an d'Paus.

D'Tunesier ginn och an der zweeter Hallschent Vollgas a ginn an der 58. Minutt fir hiren Engagement belount. No engem Ballverloscht vun de Fransousen am Mëttelfeld setzt de Khazri sech am franséische Strofraum géint de Varane duerch a kann den 1:0 markéieren. Frankräich reagéiert mat enger ganzer Partie Auswiesslungen. Trotzdeem kommen d'Fransousen eréischt an der 79 Minutt zu engem valabelen Ofschloss. An der 98 Minutt schéngt et dunn, wéi wann de Griezmann zum 1:1 ausgläiche kann, ma de Gol zielt wéinst enger Abseits-Positioun net. D'Tunesier wannen also mat 1:0, ma wéinst der Victoire vun Australien si si trotzdeem an der Gruppephas eraus.

© Jewel SAMAD / AFP

Australien - Dänemark 1:0

1:0 Leckie (60')

An der Partie tëscht Dänemark an Australien, déi zäitgläich gespillt gouf, haten d'Dänen an der éischter Hallschent däitlech méi vum Match. 66 Prozent Ballbesëtz an déi däitlech besser Golchance schwätzen eng kloer Sprooch. Déi éischt wierklech gutt Golchance hunn d'Dänen an der 11. Minutt. De Ryan am Gol vun den Australier kann dem Olsen säi Schoss awer op Käschte vun engem Eckball ofwieren. Australie kënnt - wann iwwerhaapt - nëmmen aus der Distanz zum Ofschloss, esou zum Beispill an der 22. Minutt. Dem McGee säi Schoss ass awer ze zentral an de Schmeichel kann dësen ouni Problem halen. Obwuel Dänen den däitlech bessere Futtball spillen, fält bis zur Hallschent kee Gol, sou dass et mat 0:0 an d'Paus geet.

An der zweeter Hallschent kommen d'Australier dann däitlech besser an de Match a markéiere mat hirem éischte proppere Konter an der 60. Minutt den 1:0. 11. Minutte mi spéit päift den Arbitter dunn en Eelefmeter fir D'Dänen. Hie gëtt awer vu sengem Assistent iwwerstëmmt. Den Dolberg war virum Foul am Abseits. Vun Dänemark kënnt däitlech manner wéi an der éischter Hallschent. Si geheien zum Schluss zwar nach eng Kéier alles no vir, schéissen awer kee Gol méi, sou dass Australien mat 1:0 gewënnt a sech fir déi nächst Ronn qualifizéiert.

Grupp C

Polen - Argentinien 0:2

0:1 Mac Allister (46'), 0:2 Alvarez (67')

An der Partie tëscht Polen an Argentinien haten d'Argentinier an der éischter Hallschent däitlech méi vum Match. 67 Prozent Ballbesëtz an 12 Schëss op de Gol schwätzen hei eng kloer Sprooch. De Lewandowski an déi aner polnesch Offensivspiller konnte sech dogéint an den éischte 45 Minutten nëmme seelen ënner Beweis stellen a konnte just zwee Schëss a Richtung Martinez am Gol vun den Argentinier bréngen. Op Säite vun den Argentinier waren et virun allem de Messi an den Alvarez, déi d'polnesch Defense dronke gespillt hunn. Esou konnt de Messi déi éischt gutt Chance an der 10. Minutt an den Alvarez an der 29. Minutt déi zweet gutt Chance verbuchen, ier datt den Di Maria de Ball an der 33. Minutt op d'Lat gesat huet. Déi wuel beschten Occasioun op den 1:0 hat allerdéngs de Messi, dee per Eelefmeter, deen de VAR Argentinien zougeschwat huet, den 1:0 fir seng Faarwen hätt kéinte markéieren. Allerdéngs konnt de Szczesny am polnesche Gol de Ball an de Corner deviéieren. Duerno huet Argentinien zwar den Drock héich gehalen, mä bis zur Hallschent sollt dunn awer kee Gol méi falen.

Nom Téi waren d'Polen wuel nach net richteg waakreg. Esou hunn d'Argentinier nëmme 54 Sekonne gebraucht, fir den 1:0 ze markéieren. No enger Flank vum Molina stoung de Mac Allister goldrichteg a konnt de Ball per Volley zum 1:0 am polnesche Gol ënnerbréngen. D'Polen waren doropshi komplett vum Rullo an hu guer net méi an de Match fonnt. Dowéinst konnt den Alvarez an der 68. Minutt och den 2:0 fir Argentinien markéieren. Allerdéngs haten d'Argentinier nach Loscht op méi an hu weider monter no vir gespillt a sech eng sëllege Chance kreéiert. Esou hate souwuel de Messi, wéi och den Alvarez e puer Mol d'Occasioun fir op 3:0 ze erhéijen, allerdéngs konnt de Szczesny am Gol all weider Chance entschäerfen, soudatt Argentinien um Enn mat 2:0 géint Polen gewënnt. Argentinien qualifizéiert sech relativ sécher fir d'Aachtelsfinallen, wougéint Polen sech an dës ziddert.

Saudiarabien - Mexiko 1:2

0:1 Martin (47'), 0:2 Chavez (52'), 1:2 Al-Dawsari (90'+5)

An der anerer Partie am Grupp C kruten d'Spectateure keng schéin éischt Hallschent ze gesinn. Hei gouf manner Futtball gespillt, mä dowéinst ëm sou méi haart gekämpft. Dobäi waren d'Mexikaner allerdéngs déi méi staark a spillbestëmmend Ekipp. Dëst war allerdéngs virum Match scho gewosst, esou hunn d'Mexikaner zwéngend missen de Match gewannen, wa si nach eng Chance op d'1/8-Finalle behale wollten. Allerdéngs konnte weder de Lozano nach de Vega oder de Martin den Al-Owais am Gol vu Saudiarabien ënner Drock setzen, soudatt et mat engem 0:0 op den Téi gaangen ass.

Wann ee sech déi zweet 45 Minutte vum Match ugekuckt huet, dann hat een d'Impressioun, wéi wann de mexikaneschen Trainer déi richteg Wierder an der Paus fonnt hat. Esou hunn d'Mexikaner direkt ugefaangen de Géigner ënner Drock ze setzen an hunn de Saudiaraber keng Loft zum Ootme ginn. Schonn an der 47. Minutt sollt dunn den 1:0 fir d'Mexikaner falen. Dëst no engem Corner, bei deem de Martin no enger Virlag vum Montes am 16-Meter un de Ball komm ass an dësen am Gol vum Al-Owais ënnerbrénge konnt. Nëmme fënnef Minutte méi spéit sollt dunn den 2:0 falen. Dës Kéier war et de Chavez, deen en direkte Fräistouss verwandele konnt. Mä Mexiko huet nach en drëtte Gol gebraucht fir an d'Aachtelsfinallen anzezéien an op dësen hunn d'Mexikaner och gedréckt. Allerdéngs huet et de Mexikaner un der néideger Prezisioun gefeelt, well Chancen op den 3:0 hate si der genuch. An der 87. Minutt louch de Ball dunn fir déi drëtte Kéier am Filet vum saudiarabesche Golkipp, allerdéngs gouf dëse Gol wéinst Abseits oferkannt, soudatt Mexiko weiderhin ee Gol gebraucht huet. Um Enn sollt den Al-Dawsari all mexikanesch Hoffnung op d'Aachtelsfinallen zerstéieren, andeems dësen an der Nospillzäit den 1:2 markéiere konnt. Domadder gewënnt Mexiko um Enn mat 2:1 a muss trotzdeem heem fléien.