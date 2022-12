Duerch eng 20:23-Defaite op Zypern ass d'Ekipp vun Déifferdeng am Retourmatch den 10. Dezember gefuerdert.

E Sonndeg gouf et am Allersmatch vun der 1/16-Finall am EHF European Cup op Zypern eng 23:20-Victoire fir Anorthosis Famagusta géint d'Red Boys Déifferdeng.

Schonn an der éischter Hallschent vun der Partie hu sech béid Ekippen op engem änlechen Niveau gewisen. Mat engem knappe Virsprong vun zwee Goler ass et sou fir déi Déifferdenger Ekipp no 30 Minutten an d'Paus gaangen. Am zweeten Duerchgang huet sech d'Blat dann allerdéngs gedréint. D'Lokalekipp aus Zypern war besser am Match a konnt de Réckstand an eng Féierung dréinen. Och wann de Virsprong net all ze grouss war ass et um Enn duergaange fir d'Red Boys mat enger 20:23-Defaite zréck op Lëtzebuerg ze schécken.

Wien et an déi nächst Ronn packt entscheet sech dann den 10. Dezember, wann um 18.00 Auer zu Déifferdeng de Retourmatch gespillt gëtt.