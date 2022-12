Wéi op der Facebook-Säit vu Walfer ze liese steet, kéint et sinn, datt d'Aachtelsfinall tëscht der Residence a Mamer nach emol gespillt misst ginn.

Walfer hat Protest ageluecht, well d'Auer zum Schluss vun der Partie ze spéit nees lafe gelooss gouf an doduerch Mamer in extremis nach gewonnen huet. Dee Protest gouf awer elo eréischt de leschten Dënschdeg vum Verbandsgeriicht vun der FLBB traitéiert an och ugeholl. Do virdru gouf awer elo och schonn d'Véierelsfinall tëscht Mamer an Diddeleng gespillt. D'Urteel ass awer nach net rechtskräfteg, well d'Federatioun an Appell gaangen ass.