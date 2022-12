An de soziale Medien ass den Ament e Video ze gesinn, an deem de fréiere kamerunesche Futtballstar Samuel Eto'o e Mann mam Knéi an d'Gesiicht rennt.

Um Video ass ze gesinn, wéi den Eto'o virum Stadion 974 Doha mat e puer Fans Fotoe mécht. Nodeems e vun engem Mann mat enger Kamera approchéiert gëtt, verléiert den Ex-Spiller vum FC Barcelona d'Fassung. E puer Persounen, déi och present waren, konnten den Eto'o net zeréckhalen, deen dem Mann mat der Kamera doropshin nogelaf a mat voller Kraaft mam Knéi an d'Gesiicht gerannt ass. 🚨ALERTE !



Samuel Eto’o répond violemment à un YouTubeur Algérien après 9 mois de Harcèlement sur les réseaux sociaux avec ses confrères YouTubeurs à cause du match Algérie-Cameroun.



Selon nos sources, la victime AURAIT eu des propos racistes et injurieux envers le président. pic.twitter.com/LXsaJX0cKZ — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) December 6, 2022 Wéi et vu franséische Medien heescht, soll et sech bei der Affer ëm een algeresche Youtuber handelen, deen den Eto'o mat Froen zum Bakary Gassama provozéiert huet. De Bakary Gassama ass e gambeschen Arbitter, deen den entscheedende WM-Qualifikatiounsmatch tëschent Algerien an dem Kamerun geleet huet. Bei dësem koum et zu enger ëmstriddener Decisioun zu Gonschte vun de Kameruner, déi mat 2:1 gewanne konnten. D'Algerier haten den Arbitter deemools hefteg kritiséiert. Den attackéierte Youtuber, deem seng Kamera a säi Mikro beim Ugrëff zerstéiert gouf, huet ugekënnegt eng Plainte géint den Eto'o ze deposéieren. Den Ex-Futtballer huet sech bis ewell net zum Virfall geäussert.