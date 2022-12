Den Internationale Schéisstournoi gëtt dëst Joer rëm wéi gewinnt organiséiert. Ma der Lëtzebuerger Schéisssportfederatioun feelt et un Tireuren an Nowuess.

No de méi schwierege Covid-Joren ass den RIAC, den Internationale Schéisstournoi mat de Loftdrockwaffen zu Stroossen, dës Kéier nees ënnert senger gewinnter Form. Schwiereg gesäit et am Moment awer bei der Lëtzebuerger Schéisssportfederatioun aus, wat Tireuren an Nowuesssportler ugeet, déi international op sech opmierksam kéinte maachen.

RIAC - Internationalen Schéisstournoi / Rep. Franky Hippert

10 Lëtzebuerger Tireure si vun en Donneschdeg bis e Samschdeg nees zu Stroossen am nationale Schéissstand am Asaz. An der Pistoul sinn et der 8 a mam Loftgewier just zwee. Et wär schonn eng ganz gutt Leeschtung, wann e Lëtzebuerger sech géif fir eng Final qualifizéieren, dozou de Mil Manderscheid President vun der Organisatioun vum RIAC:

"Am Géigesaz zu eise Nopeschlänner konnte mir praktesch 2 Joer näischt méi maachen duerch d'Covid-Restriktiounen, an um internationalen Niveau ass dat dann eng laang Zäit, wou een dann hannendra geréit."

Et deet ee sech scho schwéier fir déi néideg Qualitéit beim Nowuess hei am Land ze fannen:

"Do hu mer am Moment keen Aushängeschëld, weder an der Pistoul, nach mam Gewier, a wärend dem Covid hu mer praktesch 80 Prozent vun eise Jugendleche verluer. Mir probéieren awer elo d'nächst Joer nees eise Jugendberäich opzebauen."

No de méi schwierege Covid-Joren war et dës Kéier nees eng normal Organisatioun, seet de Mil Manderscheid:

"Doduerch hu mer lo nees 221 Participante krit, dat sinn der ronn 40 méi wéi nach d'lescht Joer."

Wat déi international Tireuren uginn, kommen déi dës Kéier awer net vun esou wäit hier, wéi dat soss scho mol de Fall war:

"Et sinn dës Kéier keng vun Iwwerséi, keng aus Indien, Argentinien oder sou, et si praktesch nëmmen europäesch Länner déi dëst Joer vertruede sinn."

Bei deenen, déi de Wee op Lëtzebuerg fonnt hunn, sinn awer nees eng Rei international Spëtzentireuren dobäi.

"Haaptsächlech am Loftgewier Dammen, awer och bei den Häre sinn der 3 aus den Topp 100 aus Europa."

Vun en Donneschdeg bis e Samschdeg ass zu Stroossen nees Schéisssport mat de Loftdrockwaffe vum Feinsten ze gesinn. Vläicht packt jo awer ee Lëtzebuerger Tireur et bis an d'Finall. D'Zäite vun engem Carole Calmes, déi Lëtzebuerg nach op Olympesche Spiller vertrueden huet an och ëmmer nees Goldmedailen op de Spiller vun de klengen europäesche Länner gesammelt huet, sinn definitiv eriwwer.

De Riac ass, wéi gesot, am nationale Schéissstand "Marcel Balthasar" zu Stroossen. E Mëttwoch geet et fir d'Sportler scho mam Training lass.