E Samschdeg den Owend war am nationalen Handball-Championnat bei den Hären den Optakt vum 2. Spilldag vun der 2. Ronn.

Hei krut den Handball Esch et mam HC Bierchem ze dinn. Béid Ekippe konnte sech um 1. Spilldag schonn déi éischt Victoire sécheren, déi Escher ware souguer nach ouni Punktverloscht am ganze Championnat.

Bierchem huet besser an de Match fonnt a louch no ronn 10 Minutte scho mat 4 Goler a Féierung. Den Handball Esch konnt dësen Ofstand laang net verklengeren an huet virun allem géint de Yann Hoffmann op Bierchemer Säit keng Mëttele fonnt. Um Enn vum éischten Duerchgang huet de Champion sech awer dunn nees gefaangen an ass ëmmer méi no erukomm. Duerch 4 Goler um Stéck sinn déi Escher souguer nach mat enger 15:14-Féierung an d’Kabinne gaangen.

An der zweeter Hallschent hat de Favorit du fréi eng Avance vu 4 Goler, ma déi Bierchemer hu sech zu kengem Zäitpunkt opginn. Ronn 7 Minutte viru Schluss louch den HB Esch mat 5 Goler a Féierung, ma Bierchem ass ganz staark zréckkomm a konnt ronn 30 Sekonne viru Schluss duerch dee staarken Hoffmann ausgläichen. Dobäi sollt et dunn och bleiwen, soudass de Match mat 30:30 op en Enn geet, wat gläichzäiteg och den éischte Punktverloscht fir déi Escher an dëser Saison ass.

Axa League Hären