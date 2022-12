Mat ronn 2.000 Lizenzen ass d'Liichtathletik eng vun de gréisste Sportfederatioune bei eis am Land.

Op sportlechem Plang war d'FLA rezent op der Europa- a Weltmeeschterschaft vertrueden an dat leschte Joer mat 2 Athleten op den Olympesche Spiller zu Tokio. Et gesäit also net schlecht aus, wat d'Zukunft ugeet.

Zukunft bei der FLA/Reportage Rich Simon

Zanter 2018 ass d'Stéphanie Empain Presidentin vun der FLA a gouf e Samschdeg um uerdentleche Kongress mat hirer Ekipp fir 2 weider Joren zeréckgewielt. Datt d'Resultater déi leschte Jore bei der FLA stëmmen, ass gewosst. Fir datt dat och an Zukunft de Fall ass, muss een dem Stéphanie Empain no verstäerkt op een nach méi professionelle Wee goen.

"Eng Kéier, well déi Benevole sech net méi an deem Moos kënnen engagéieren, mee och well un de Lëtzebuerger Sport vill méi grouss Ufuerderunge kommen. Dat ass een Knowhow, dat ass ee ganze Metier, deen een am Fong geholl muss kennen. Do brauch ee Leit, déi sech am Alldag berufflech domadder beschäftegen, natierlech encadréiert vun engem Comité. Et geet och an déi Richtung, fir zesumme mat eise Mataarbechter-innen un der Professionaliséierung ze schaffen."

D'FLA ass sech bewosst, datt een, fir weiderzekommen, och verstäerkt ee Bléck op déi international Liichtathletik muss hunn. Fir d'Stéphanie Empain ass et dofir wichteg, mat den internationalen Daachverbänn zesummenzeschaffen.

"Mir hu mëttlerweil ganz grouss Kollaboratioune mat European Athletics, mat World Athletics, do léiere mir als Federatioun dovunner. Dat si Pisten, déi mir mussen ausbauen, wa mir eis wëlle weider entwéckelen. Am Sënn vun eisen Athleten alleguer, mee virun allem och am Sënn vun eise Spëtzesportler, déi mir wëllen no vir bréngen."

Wann een an Zukunft nach méi op eng professionell Schinn wëll goen, da bedeit dat, datt och déi finanziell Ressourcë mussen do sinn. Dat gëllt awer net nëmme fir d'Liichtathletik, mee fir de Sport am Globalen hei zu Lëtzebuerg.