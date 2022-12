En Donneschdeg den Owend hunn d'Damme vum T71 Diddeleng hire fënnefte Match am EuroCup am Basket gespillt.

D'Spillerinne vum Trainer Jérôme Altmann waren op Besuch zu Fribourg an haten do och direkt e richteg gudde Start erwëscht. Nom éischte Véierel hate si beim Stand vun 22:11 schonns duebel esou vill Punkte markéiert wéi hir Géignerinnen aus der Schwäiz.

An der Suite ass d'Lokalekipp awer ëmmer méi staark ginn a konnt den Ecart ëmmer weider verklengeren. No gutt 6 Minutten am drëtte Véierel konnt d'Ekipp vu Fribourg beim Stand vun 49:48 dunn och nees d'Féierung iwwerhuelen. Den T71 konnt deen Ament awer zäitweis nees gutt dogéinthalen, um Enn hu sech d'Dammen aus der Forge du Sud dunn nawell mat 74:80 misse geschloe ginn a verléieren domat och den zweete Match géint Fribourg ganz knapp.