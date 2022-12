D'Fiels a Conter sammele wichteg Punkte fir de Playoff. Bei den Damme gi sech Conter a Walfer keng Bléisst.

Hären

Eng kleng Iwwerraschung gouf et bei der Victoire vum Gréngewald géint d'Residence Walfer. An der Sportshal zu Nidderaanwen huet sech d'Lokalekipp an enger ganz serréierter Partie mat 68:63 (15:15, 19:18, 18:17, 16:13) behaapte kënnen. Eréischt an de leschten 20 Sekonnen huet Hueschtert de Match duerch zwee Fräiwërf fir sech kënnen entscheeden a konnt duerno souguer nach erhéijen.

Am Match Fiels géint d'Sparta Bartreng goung et ëm wichteg Punkte fir an de Playoff ze kommen. Um Enn ka sech d'Fiels duerch eng gutt Performance an der zweeter Hallschent mat 84:68 (19:14, 20:23, 19:9, 26:22) duerchsetzen. D'Fiels hält d'Sparta mat dëser Victoire op Distanz a steet nom 14. Spilldag op Plaz 6.

E weidere Match, an deem et ëm d'Anzéien an d'Playoffs goung, war de Match tëscht Conter an de Musel Pikes. D'Heemekipp huet sech duerch eng staark Leeschtung no der Paus déi kloer Victoire verdéngt erausgespillt a gewënnt um Enn mat 95:71 (21:21, 18:18, 31:15, 25:17). Conter steet elo op Plaz 7 an der Tabell.

De 14. Spilldag gëtt um Sonndeg duerch d'Partien Esch géint Ettelbréck an Zolwer géint Steesel clôturéiert.

An der Nationale 2 huet Munneref zu Schieren mat 87:78 gewonnen.

Dammen

An engem enke Match mussen d'Musel Pikes sech mat 71:74 (19:19, 9:20, 17:18, 26:17) géint de Gréngewald geschloe ginn. Béid Ekippe ware gutt an de Match gestart, mee am zweete Véierel hat de Gréngewald de Pikes d'Grenzen opgewisen a konnt sech den decisiven Ecart erausspillen. D'Ekipp vun der Musel huet an de leschten 10 Minutte wuel nach eng Kéier alles probéiert, et sollt um Enn awer net duergoen. Bescht Scorerinne bei de Pikes waren d'Mikayla Rose Ferenz (31 Punkten) an d'Leonie Edringer (23 Punkten). Fir de Gréngewald huet d'Dejza James (29 Punkte) am beschte markéiert.

Walfer hat beim 102:65 (22:17, 24:22, 25:9, 31:17) keng Probleemer mat Wolz a bleift an der Tabell mat enger Néierlag méi um Leader Conter drun.

Den AB Conter konnt nämlech mat 72:52 (14:11, 28:17, 18:12, 13:12) bei der Amicale Steesel duerchsetzen a bleift Éischten an der Tabell. D'Gäscht hate sech an den éischten dräi Véierelen eng komfortabel Avance erausgespillt a konnten et an de leschten 10 Minutte méi gemächlech ugoen. D'Francesca Wurtz (27 Punkten) war op der Säit vu Conter mat Ofstand déi bescht Scorerin an huet och 20 Rebounds gesammelt.

Déi lescht Matcher vum 13. Spilldag ginn um Sonndeg tëscht Ettelbréck an Zolwer souwéi tëscht der Sparta Bartreng an dem Basket Esch gespillt.