E Samschdeg den Owend war d'Auslousung vun den Halleffinalle vun der Coupe am Härebasket. D'Partië ginn Enn Januar gespillt.

An den Halleffinalle vun der Coupe am Härebasket kritt et den 28. Januar 2023 d'Etzella mam Gréngewald ze dinn an den Dag duerno muss de Basket Esch géint den T71 Diddeleng untrieden.